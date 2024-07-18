Ali Koç ve Büyükekşi arasında gerginlik!

Mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve başkanlığa aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde delegeler söz alarak konuşma gerçekleştirdi.

Ali Koç kürsüye çıktı

Konuşma talebinde bulunanlar arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

Konuşması boyunca Mehmet Büyükekşi dönemini eleştiren Ali Koç'un sözleri sonrası salon karıştı.

"Onurlu ve şerefli kimse bu şekilde aday olmaz"

Büyükekşi'yi hedef alan Ali Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde hakaret edemezsiniz"

Bu sözlere sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz, koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" cevabını verdi.

Bu tepkinin ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın da araya girmesiyle Ali Koç söylediği sözleri geri aldı.

"Özür diliyorum"

Ali Koç, "Son sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" ifadelerini kullandı.