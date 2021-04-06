Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Derbi sonrasında yapılan testler sonucunda ise ilk önce 3 futbolcuda vaka tespit edilmiş, ardından bir futbolcu daha koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalanan 5 futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.