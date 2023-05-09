Ali Koç - Jesus görüşmesinin detayları belli oldu!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dün sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u, kulüp binasında görüşmeye davet etti.

Takımın ortaya koyduğu isteksiz futbol ve taraftarın büyük tepkisine neden olan oyuncu değişiklikleri, yapılan zirvede gündemin ana konusuydu. Ayrılığa dair net bir konuşma olmadığı belirtildi.

Başkan Ali Koç, Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen karşılaşmanın sonrasında da Samandıra'ya çıkarma yapıp, Jesus'la yola devam edeceğinin mesajını vermişti.

Dün gerçekleşen görüşmenin içeriği ise İstanbulspor ve Giresunspor maçlarından alınan beraberlik ile ortaya konan isteksiz futbol olduğu öğrenildi.

"Fırsatları neden kaçırıyoruz?"

Ali Koç'un, Portekizli hocaya ele gelen tüm fırsatların kaçırılması nedeniyle sitem ettiği, öne geçen takımın üstünlüğünü koruyamaması ve sosyal medyada taraftarın büyük eleştirisine neden olan değişiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Koç'un, "Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak?" dediği aktarıldı. Konuşmada, sözleşmenin erken feshi konusu ise gündeme gelmedi.

Elde sadece Türkiye Kupası kaldı

Sezon başında F.Bahçe'ye 1 yıllık imza atan Jorge Jesus, 31 Süper Lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyip, Avrupa Ligi'ne de son 16 turunda veda etti. Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında Sivas ile 0-0 berabere kaldı. Tur umutlarını rövanşa bıraktı.

Sivasspor ile oynanacak karşılaşmadan da istenmeyen bir sonuç alınması halinde Jorge Jesus ile sezon sonunda yollar ayrılabilir.