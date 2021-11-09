Ali Koç derbiyi bekliyor, camia hemen gönder diyor

Kayserispor karşısında beraberliği son dakika golüyle kurtaran Fenerbahçe'de fatura Vítor Pereira'ya kesildi. Sezon başında büyük ümitlerle Fenerbahçe'deki 2.dönemine başlayan Portekizli çalıştırıcı 12. haftanın sonunda topun ağzına geldi.

Kayserispor maçının son anlarında taraftarın yönetime tepki göstermesinin ardından harekete geçen Ali Koç, teknik direktörlük için alternatifler belirmeye başladı. Milli aranın ardından oynanacak Galatasaray maçının sonucunu bekleme kararı alan Ali Koç, Portekizli çalıştırıcının kaderini bu maçta alınacak skora göre belirleyecek.

Ali Koç'un bekleme kararı camia içindeki bazı isimleri ise rahatsız etti. Milli arada yeni hocayla derbiye hazırlanılması gerektiğini düşünen isimlerin başını ise Rıdvan Dilmen çekiyor. Dilmen, Kayserispor maçı sonrası TRT Spor ekranlarında yayınlanan programında Vítor Pereira'nın vakit kaybedilmeden gönderilmesi gerektiğini belirtmişti.

Fenerbahçe taraftarı ise sosyal medya paylaşımlarında Vítor Pereira'ın gidişine kesin gözüyle bakıyor. Fenerbahçeli bazı taraftarlar yeniden Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istediklerini belirterek "Ersun Yanal" başlığını twitter gündemine taşıdılar.