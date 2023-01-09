Ali Koç derbi sonrası taraftardan özür diledi!

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Ali Koç, beklenmedik bir mağlubiyet olduğunu belirterek, "Herkes motiveydi, tribünlerin de ne kadar motive olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle taraftarımızdan özür dileriz. Çünkü onların da beklentileri farklıydı, olmadı. Futbolun içinde bunlar var." dedi.

Sezona çok çok iyi başladıklarını ancak son 4 haftada düşüşe geçtiklerini kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Yine de toparlayacak kişiler aynı kişiler. 3 puandan öteye bir şey değil. Biz burada bu skora alışık değiliz doğal olarak. Yani yenildiğimiz zamanlar da böyle skorlar yoktu. Ama şunu da hatırlatayım; bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda 4-0'lar, 6-0'lar, şampiyon olamıyorduk. O açıdan bakarsak, ben taraftarımızdan özür dilerken aynı zamanda umutlarını kaybetmemelerini, birlik beraberlikten kopmamalarını, daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Oynadığımız futbol iyi futbol değildi kısacası. Bize yakışan bir futbol da değildi. Alışık olduğumuz Fenerbahçe futbolu değildi ama futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyeti olması açısından tabii daha fazla etkisi olabiliyor, oldu da. Ama ben burada taraftara şunu söylemek istiyorum; sezon sonuna daha çok var. İnşallah sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Böyle sezonlar içinde böyle inişli çıkışlı zamanlar olabilir. Biz böyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bize yakışan bir durum değil ama geçiyoruz. Başkaları da bazı takımlar da inişli çıkışlı bir döneme girebilir. Nasıl bir kaç haftaya ne kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisi dedirten futbolcular ve hoca, bu teknik ekipse, bu takımsa, bugün buraya geldiğimiz nokta itibarıyla umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen yine aynı hoca, aynı takım. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılacaktır. Eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz."

19 hafta var, 4 puan fark nedir ki!

Maçta Altay Bayındır'ın protesto edilmesiyle ilgili, "Bu konularla ilgili bu gece herhangi bir yorumda bulunmayacağım." diyen Ali Koç, takımın şampiyon olacağına inanıp inanmadığı sorusuna karşılık, şunları dile getirdi:

"Zaten baştaki mesajım da böyleydi. 4 puan fark nedir ki, 19 hafta var daha. Ve unutmayın, burada ne zaferler, galibiyetler alındı, şampiyonluk gelmedi. Dolayısıyla göreceğiz, daha köprünün altından çok su akacaktır. İyi günde konuşmak kolay, kötü günde de konuşmak lazım. Ben takıma, hocama güveniyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosferle başlattılar ama bugün bir başarısızlık vardı bizde. Ama dediğim gibi, eski günlere dönmek yine bizim elimizde. 1-2 hafta içinde inanıyorum ki alıştığımız, beğendiğimiz, methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir. Dünyanın sonu değil. Ben takımımıza güveniyorum. Taraftarımızdan da inanmaya, güvenmeye devam etmelerini özellikle rica ediyorum. Onları evlerine mutlu yollayamadığımız için de özür diliyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.