CHP’nin emanet vekili, evine döndü!

Ünsal ERGEL/ANKARA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Aralık 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ölümü ile düşen Saadet Partisi Meclis Grubu’nun devam edebilmesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın geçici olarak Saadet Partisi’ne geçtiğini söylemişti.

Bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi’nin kürsü hakkının korunması gerektiğini belirten Özel, “Bütçe görüşmeleri sonrasında Saadet Partisi’ne çeşitli katılımlar olabilecektir. Diğer partilerle işbirliği yaparak grup kuracak sayıyı tuttururlar. O sağlanana kadar, bütçe görüşmeleri boyunca bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırdım” demişti.

Kasap fiilen CHP'ye döndü

Bu arada bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kütahya programına katılan Kasap, fiili olarak geri döndüğünü Ajans Haber’e doğruladı. TBMM’deki resmi prosedürün bu hafta tamamlanacağını da belirten Kasap, Saadet Partisi’nin grubunu da düşmeyeceğini söyledi.

Bir soru üzerine Saadet’in eksik kalan milletvekili sorununu çözdüğünü belirten Kasap, detayları paylaşmasının doğru olmayacağını belirterek “Bu hafta her şey netleşecek” dedi.

Kulislerde Demokrat Parti konuşuluyor

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın yerine Saadet Partisi Grubu’nun devamı için masada olan formüllerden ilki ise Meclis gurubu bulunmayan Demokrat Parti’den transfer yapmak olduğu konuşuluyor.

Bu doğrultuda, Meclis kulislerinde Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun’un Saadet Partisi’ne geçebileceği iddiaları da sıklıkla gündeme geliyor.

Ali Fazıl Kasap'ın CHP'ye dönmesiyle beraber partinin TBMM'deki sandalye sayısı tekrar 127'ye yükselecek. Kasap'ın bu hafta dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermesi bekleniyor.