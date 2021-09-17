Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına görev süresi dolan Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Erbaş, Twitter adresi üzerinden kararı paylaşarak, "Daha bir aşk ve heyecan ile

Yeniden Bismillah. Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığının Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle." dedi.