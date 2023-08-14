Temmuz ayında en çok "Ali Cabbar" dinlendi

Turkcell açıklamasına göre, en çok aratılan şarkıcı listesinde ise Sefo ilk sırada yer aldı. Şarkıcı İğrek'in, "Ali Cabbar" şarkısı geçen ay fizy'de en çok dinlenen şarkı olarak öne çıktı.

"Ali Cabbar", "En çok like edilen" ve "En çok paylaşılan" şarkı listelerinde de birinciliği kimseye bırakmadı. Semincenk'in "Pişman Değilim" şarkısı tüm listelerde ikinci sırada yer alırken temmuz ayında "En çok aratılan şarkıcı" ise Sefo oldu.

fizy, temmuz ayında en fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Kocaeli yer aldı. fizy'de temmuz ayında en çok "Pop", "Rap", "Arabesk Rap", "Arabesk" türünde müzikler dinlendi.

Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında "Yaz Hitleri 2023", "TREND", "fizy Pop", "Semicenk En İyiler", "Popabesk" ve "En İyi Düetler" öne çıktı.

Ali Cabbar'ın hikayesi

Anlatılanlara göre; Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde yaşamaktadır. Köydeki düğünlere ise gırnatası ile birlikte gitmektedir. Ali Cabbar köyünden bir kıza sevdalıdır. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkından yanıp kahrolan Ali Cabbar gördükleri üstüne askere gitmeye karar verir. Aradan 6-7 ay geçtikten sonra ise Ali Cabbar'ın şehit olduğu haberi köye gelir.