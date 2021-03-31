Ali Babacan'dan TSK'ya ilk FETÖ kumpasının kurulduğu Umut Kitabevi'ne ziyaret

Şemdinli ilçesinde esnaa görüşen Babacan, TSK'ya ilk FETÖ kumpasının kurulduğu ve bombalanan Umut Kitabevi'ne de gitti.

Genel Başkanı Babacan, partisinin Hakkari il kongresinin ardından Şemdinli ilçesine geçti.

Beraberindekilerle birlikte esnaf ziyareti yapan Babacan, FETÖ'nün TSK'ya yönelik kumpaslar zincirinin ilk halkasını oluşturan Umut Kitabevi'ne gitti.

2005 yılında FETÖ'cü polis şeerinin PKK'lıları da kullanarak bombalattığı kitabevine yapılan bu ziyaretin nedeni merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Umut Kitabevi, 9 Ekim 2005'te bombalandı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Dönemin Van Savcısı Sarıkaya, aynı yıl olayla ilgili "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı. "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükanıt hakkında "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek için çete kurmak" suçlamaları yer aldı.

FETÖ BOMBALAYIP SUÇU TSK'YA ATTI

Şemdinli iddianamesine Yaşar Büyükanıt'ın adını, cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini söyleyen Sarıkaya, özetle FETÖ'nün Umut Kitabevi'ni bombalayıp suçu TSK üzerine attığını itiraf etti.