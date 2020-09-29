Ali Babacan'dan 'pes' dedirten HDP hamlesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak 6-7 Ekim olaylarında dahli oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan HDP’liler hakkında bilgi aldı.

DEVA Partisi’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada Ali Babacan'ın Sancar’ı telefonla arayarak, gözaltına alınan isimler ve gözaltında yaşandığı iddia edilen sağlık sorunları hakkında görüştüğü belirtildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan, HDP Genel Başkanı Sn. Mithat Sancar’ı telefonla arayarak, yapılan gözaltı işlemleri ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi almıştır.

Genel Başkanımız, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu ve benzeri soruşturmaların ve soruşturmaya ilişkin usul işlemlerinin siyasi etkiden uzak, hukuk devleti kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır."