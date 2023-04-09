Ali Babacan milletvekili aday listesini açıkladı
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala DEVA Partisi, CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. DEVA Partisi Lideri Babacan, sosyal medya hesabından partisinin CHP'den listeye giren adaylarının tam listesini paylaşarak milletvekili adaylarına başarılar diledi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 4 parti CHP listelerinden seçime girme kararı verdi. Bu partilerden biri olan DEVA Partisi de CHP listelerinden seçime girecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından partisinin CHP'den listeye giren adaylarının tam listesini paylaştı.
Babacan, paylaşımında milletvekili adaylarına başarılar diledi.
Babacan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Milletvekili adaylarımız; ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun. Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum."
Milletvekili adaylarımız; ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun.— Ali Babacan (@alibabacan) April 9, 2023
Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum.
14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak. pic.twitter.com/4rDKy4qhGh
Yorumlar