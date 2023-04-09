Ali Babacan milletvekili aday listesini açıkladı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 4 parti CHP listelerinden seçime girme kararı verdi. Bu partilerden biri olan DEVA Partisi de CHP listelerinden seçime girecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından partisinin CHP'den listeye giren adaylarının tam listesini paylaştı.

Babacan, paylaşımında milletvekili adaylarına başarılar diledi.

Babacan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Milletvekili adaylarımız; ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun. Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum."