Ali Babacan CHP'nin bankamatikçi Youtuber'ına konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi seçimlerde yenemeyen muhaliflerin pohpohladığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın içine düştüğü durum görenlere 'nereden nereye' dedirtti.

'Çomar'a konuştu

Ali Babacan, sokak röportajı yaptığı kadına hakaret ederek “çomar” diyen ve aynı zamanda Konya ile dalga geçen Arif Kocabıyık'ın sorularını cevapladı.

Röportaj sırasında cevabı beğenmeyerek, 'çomar' demişti

"24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye dönmüştü. Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen ve aklıyla dalga geçerek 'çomar' diyen Kocabıyık büyük bir skandala imza atmıştı.

Ali Babacan da milletin iradesini hedef almıştı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında milletin özgür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tek adam imasında bulunan Babacan, ""Türkiye 1’den daha büyüktür" demişti.

Vatandaşlar ise 'Halkın oyunu alan nasıl tek adam olur?' diyerek Ali Babacan'a tepki göstermişti.