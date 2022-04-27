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Ali Babacan 6'lı masayı devirdi!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı.

6'lı masadan ilk ayrılık haberi geldi. DEVA Partisi, seçimlere kendi başına girmeye karar verdi.

Kararı duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 

"Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Kararda, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'ın, Millet İttifakı içinde tartışmalara neden olan tweetinin de etkili olduğu konuşuluyor. 

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