Ali Babacan 6'lı masayı devirdi!

6'lı masadan ilk ayrılık haberi geldi. DEVA Partisi, seçimlere kendi başına girmeye karar verdi.

Kararı duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,

"Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır.



Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. — Ali Babacan (@alibabacan) April 27, 2022

Kararda, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'ın, Millet İttifakı içinde tartışmalara neden olan tweetinin de etkili olduğu konuşuluyor.