Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale" tanıtıldı

Alfa Romeo için dönüşümün simgesi olan ve gerçek bir elektrikli sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan Tonale, Alfa Romeo tarafından geliştirilen hibrit ve dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir (Plug-in Hybrid Q4) hibrit versiyon olmak üzere iki elektrik destekli model ve 2'inci seviye otonom sürüş özelliği ile dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.