Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale" tanıtıldı
Alfa Romeo'nun ilk kompakt SUV'u "Tonale"nin dünya gösterimi online bir toplantı ile gerçekleştirildi.
Alfa Romeo için dönüşümün simgesi olan ve gerçek bir elektrikli sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan Tonale, Alfa Romeo tarafından geliştirilen hibrit ve dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir (Plug-in Hybrid Q4) hibrit versiyon olmak üzere iki elektrik destekli model ve 2'inci seviye otonom sürüş özelliği ile dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Kompakt boyutları, tasarımı ve Alfa Romeo'ya özgü çizgileri taşıyan Tonale, İtalyan markanın mirasının ve yeni beklentilerin uyumunu yansıtıyor. Alfa Romeo'nun manifestosuna uygun olarak, her detayın sürücünün ihtiyaçlarına göre tasarlandığı otomobilde, ergonomi, yüksek kaliteli malzemeler ve dinamizm sayesinde sürüş keyfi hedefleniyor.
Kökenlerini aldığı konsept otomobilin tasarımına sadık kalan Tonale, özellikleriyle markanın mirası ile tasarım unsurları arasında bir sentez oluşturuyor. Model, 4,53 metre uzunluk, 1,84 metre genişlik ve 1,6 metre yüksekliğiyle Alfa Romeo'ya özgü tasarım anlayışını yansıtıyor.
Tasarımcıların "GT Line" ismini verdiği, otomobilin arkasından başlayarak farlara kadar uzanan ve Giulia GT'nin formlarından esinlenen çizgi aracın yan kısmına karakter verirken 8C Competizione gibi modelleri çağrıştıran bir görünüm kazandırıyor. Aracın önünde, özgün üçgen ızgara ve merkezi olarak konumlandırılan Alfa Romeo arması bulunuyor. Yeni Tam-LED Uyarlanabilir Matrix'li "3+3" farlar, SZ Zagato veya Proteo konsept otomobillerini çağrıştırıyor. Üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında bir görünüm oluştururken, gündüz sürüş farları, sinyaller ve "karşılama ve uğurlama" işlevleri ile aydınlatma koşullarını sunuyor.