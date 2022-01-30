Aleyna Tilki’ye “baltalı” tehdit

Bunun üzerine mesajı ve görseli sosyal medya üzerinden paylaşan Tilki, “Ya bana silah verin ya da evime atlayan insana ceza verin” ifadelerini kullandı. Şahıs hakkında tekrar şikayetçi olacağını dile getiren şarkıcı, emniyet müdürü ile bu konuyu görüştüklerini aktardı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin başı takıntılı hayranıyla dertte. Aralık 2021’de evinin çevresindeki dikenli telleri aşarak bahçeye giren ve evin kapısına dayanan takıntılı hayranı şikayet üzerine yakalanmış ancak bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Korkup evinden taşındı

Günlerce korku içinde yaşadığını belirten Aleyna Tilki, yaşadıkları üzerine evini değiştirdi. Muhammed Erkam Akman isimli takıntılı şahsın serbest kalmasına sosyal medya hesapları üzerinden sitem eden şarkıcı, şahsın kendisine son attığı mesajı da paylaştı.

“Baltayla evime geleceğini söyleyerek beni tehdit eden bu kişi, evimi bulamadığı sürece serbest mi kalacak? İş bana mı düştü şimdi? Eğer öyleyse o baltayla yapabileceklerimi yazmak istemem. Ya evime özgürce atlayan ve beni tehdit eden insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Benim de özel bir hayatım var. Evde de korumayla olamam, korumayla uyuyamam.” şeklinde konuşan Aleyna Tilki, sosyal medya hesapları üzerinden açtı ağzını yumdu gözünü.

“İnsanlar bunu yadırgamıyor”

“Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olduğunu söylediğimde tüm Türkiye bunu konuşmuştu. O zaman söylediklerimi yargılayanlar, ben ölüm tehditleri alırken, insanlar evime girerken sessiz kalıyorlar. Bir insan canının tehlikede olmasını kimse yadırgamıyor. Bu şahıs hakkında şikayetimi yineleyeceğim. Şimdi bu insan ceza almayacak mı? Elbette alacak. Sağ olsun emniyet müdürü aradı. Gerekenin bu defa yapılmasını istiyorum.”