Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde ilk İngilizce şarkısını çıkaran genç popçu Aleyna Tilki, bir süredir Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynuyor. Tilki'nin 8 bölümlük proje için aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

2 MİLYON TL KAZANDI

TV100'de yer alan habere göre, bölüm başı 250 bin TL alan Aleyna Tilki, dizinin 8 bölümü için 2 milyon TL kazandı. Tilki'nin Cemal Can Canseven ile başrol oynadığı dizi IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu.