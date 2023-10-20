Aleyna Tilki'nin annesi isyan etti: Yobazım!

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgeden gelen görüntüler de kan donduruyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aştı.

İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıklarken sosyal medyada ünlü isimler de yaşananlara isyan ediyor.



Son olarak Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"Yobazım ulan"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, yaptığı paylaşımla, "Neredesiniz müslümanlar? Bu nasıl bir acı, nasıl kayıplar" diyerek isyan etti. Sonraki paylaşımında ise Öztel, "Yobazım ulan yobaz! Benim din kardeşim ölüyor. Sesimi çıkartıyorum diye yobaz oluyorsam yobazım" ifadelerinde bulundu.