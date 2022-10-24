Aleyna Tilki, yeni klibini böyle duyurdu
Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni klibini sosyal medya hesabından duyurdu. Tilki, bu defa yeni şarkısını dikkat çeken bir pozla duyurdu.
Klipleri ve açıklamalarıyla sık sık magazin dünyasında gündem olan Aleyna Tilki, yeni klibi 'Tanırım İntiharı' ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.
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22 yaşındaki şarkıcı,
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28 Ekim Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısı ‘Tanırım İntiharı’ klibinden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
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