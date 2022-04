Aleyna Tilki ve Cüneyt Özdemir birbirine girdi

Tilki, "Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık. Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Take It Or Leave It' şarkısının klibini "İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" diyerek eleştirmesinin ardından Tilki, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Tilki'nin, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz.."