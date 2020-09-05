Aleyna Tilki hastanelik oldu!
Nişantaşı'nda kameraların objektifine yakalanan Aleyna Tilki'nin kolundaki bandaj dikkat çekince rahatsızlığıyla ilgili açıklamada bulundu.
Son olarak sabah kahvaltısı menüsüyle adından uzun uzun bahsettiren 20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda aracından inerken kameraların objektifine takıldı. Kahvaltıya geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'nin kolundaki bandaj ise gözlerden kaçmadı.
Genç şarkıcı, bandajı soran gazetecilere ''Çok yoğun çalışıyorum. Vitaminsiz kaldım. O yüzden kendimi halsiz hissettim. Hastaneye gidip kan verdim, vitamin aldım'' dedi.
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