Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti

ŞÜPHELİ İNTİHAR

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U'nun bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.

ALEYNA ÇAKIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

-SABAH-