Alexandru Maxim Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’den çekilen Gaziantep FK’nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim ile anlaşma sağladı.
Ara transferde Wout Weghorst’la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley’i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Alexandru Maxim’in de sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep FK ile el sıkıştı.
Kulüplerin anlaşması halinde 32 yaşındaki oyuncunun kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, TFF’nin tanıdığı hak kapsamında Maxim’i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek.
Maxim dışında kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan siyah-beyazlıların, Josef de Souza’nın sezon sonu bitecek sözleşmesini ise feshedeceği iddiası geldi.
Dizindeki sakatlığı ciddi olan Brezilyalı futbolcunun sezonun ikinci yarısı için TFF’ye bildirilecek listeye yazılmayacağı öğrenildi.
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