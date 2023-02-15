Alexandru Maxim Beşiktaş'ta!

Ara transferde Wout Weghorst’la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley’i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Alexandru Maxim’in de sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep FK ile el sıkıştı.

Kulüplerin anlaşması halinde 32 yaşındaki oyuncunun kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, TFF’nin tanıdığı hak kapsamında Maxim’i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek.

Maxim dışında kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan siyah-beyazlıların, Josef de Souza’nın sezon sonu bitecek sözleşmesini ise feshedeceği iddiası geldi.

Dizindeki sakatlığı ciddi olan Brezilyalı futbolcunun sezonun ikinci yarısı için TFF’ye bildirilecek listeye yazılmayacağı öğrenildi.