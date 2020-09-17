Alexander Sörloth'u duyurdular! Trabzonspor'a ödenecek rakam...

Trabzonspor'da geçen sezona damga vuran gol kralı Alexander Sörloth'la yollar artık ayrıldı. Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardı.

Oyuncuyu çok isteyen Bundesliga ekibi RP Leipzig oyuncunun bonservisine yaklaşık 22 milyon sterlin ödeyecek.

The Athletic UK'nin haberine göre; bonservis tutar Trabzonspor ve Palace arasında eşit olarak paylaştırılacak.