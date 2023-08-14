Alex Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmadığı bildirildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş flaş transferi bitirdi. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız oyuncuyla anlaştığı açıklandı.
Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle de görüşme gerçekleştiren Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta Beşiktaş için İstanbul'a gelmişti.
Beşiktaş, İngiliz yıldız ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmadığı bildirildi.
35 kez İngiltere formasını giydi
İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı.
Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.
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