Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, Ülkesi Brezilya'da teknik direktörlüğe ilk adımını atıyor. Brezilyalı oyuncu sürpriz anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye'de Fenerbahçe forması altında efsane haline gelen, son iki yıldır Sao Paulo B Takımı'nda antrenörlük yapan Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da sürpriz bir takımla anlaşmaya vardı.
Jesus'un teklifini reddetmişti
Portekiz'den Record gazetesi Jesus'un Alex de Souza'ya yardımcılık teklif ettiğini fakat Alex'in bu teklifi reddettiğini iddia etmişti. Sau Paulo'nun altyapı takımını çalıştıran ve takımdan ayrılamayacağını söyleyen Alex, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesine sevindiğini ifade etmişti.
Anlaşma sağlandı
Brezilya Ligi ekiplerinden Avai, son olarak Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi. Alex'in Fenerbhaçe dönemindeki başarılarının altı çizilirken, son olarak Sao Paulo U20 Takımı'nı çalıştırdığı da duyuruda aktarıldı.
Alex'ten açıklama geldi
Brezilyalı efsane sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avai bana bu şansı verdi. Teşekkür etmem gereken çok şey var ve bunu geri ödemenin en iyi yolu çok çalışmak ve kulübe kendini adamak. Ben de bunu yapacağım." ifadelerini kullandı.
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