Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!

Türkiye'de Fenerbahçe forması altında efsane haline gelen, son iki yıldır Sao Paulo B Takımı'nda antrenörlük yapan Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da sürpriz bir takımla anlaşmaya vardı.

Jesus'un teklifini reddetmişti

Portekiz'den Record gazetesi Jesus'un Alex de Souza'ya yardımcılık teklif ettiğini fakat Alex'in bu teklifi reddettiğini iddia etmişti. Sau Paulo'nun altyapı takımını çalıştıran ve takımdan ayrılamayacağını söyleyen Alex, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesine sevindiğini ifade etmişti.

Anlaşma sağlandı

Brezilya Ligi ekiplerinden Avai, son olarak Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi. Alex'in Fenerbhaçe dönemindeki başarılarının altı çizilirken, son olarak Sao Paulo U20 Takımı'nı çalıştırdığı da duyuruda aktarıldı.

Alex'ten açıklama geldi

Brezilyalı efsane sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avai bana bu şansı verdi. Teşekkür etmem gereken çok şey var ve bunu geri ödemenin en iyi yolu çok çalışmak ve kulübe kendini adamak. Ben de bunu yapacağım." ifadelerini kullandı.