Alex de Souza teknik direktör oluyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyeri için Sao Paulo U20 takımı ile görüşüyor.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasına giren Alex de Souza, ülkesinde teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmak üzere. Sao Paulo U20 takımı için görüşmeler sürerken anlaşma sağlanırsa Brezilyalı efsane iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Globo'da yayına katılan Alex, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçmek üzere. Görüşmeler devam ederken anlaşma sağlanması halinde 43 yaşındaki Alex, Nisan ayında başlayacak iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Alex de Souza'yı gündeme alacaklarını açıklamış ancak ilerleme kaydedilememişti.

Son olarak Brezilya’nın Coritiba'dan top koşturan Alex, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giymiş 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.