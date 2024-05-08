Alex de Souza, Antalyaspor ile anlaştı!

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla efsane olan Alex de Souza, Antalyaspor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Brezilyalı teknik adamın, Akdeniz ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Antalyaspor Alex de Souza ile her konuda anlaştı ve Mehmet Aurélio'nun da teknik ekipte yer alacağı bildirildi.

Haberde, Alex de Souza'nın Sergen Yalçın'ın görevde olduğu süre içinde resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmediği, Brezilyalı teknik adamın bu durumun etik olmadığını Antalyaspor yönetimine ilettiği ve bu yüzden resmi imzaların sezon sonunda atılmasını istediği aktarıldı.