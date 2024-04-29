Arjantinli Alejandra Marisa Rodriguez 60 yaşında güzellik kraliçesi seçildi!

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 'Kainat Güzeli' yarışmasında Arjantinli 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez, Miss Universe seçildi. Dünya genelinde büyük ses getiren bu olay sosyal medyada da çok konuşuldu. Yaşından dolayı sosyal medyada gündem olan Rodriguez, son günlerde internette en çok aran isim oldu. Peki, Alejandra Marisa Rodriguez kimdir? Alejandra Marisa Rodriguez nereli, nerede yaşıyor? Alejandra Marisa Rodriguez kaç yaşında? Alejandra Marisa Rodriguez mesleği nedir?