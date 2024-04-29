Arjantinli Alejandra Marisa Rodriguez 60 yaşında güzellik kraliçesi seçildi!
Arjantinli 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez, Miss Universe seçildi. Genç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Rodriguez'in gerçekten 60 yaşında olup olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Marisa Rodriguez gerçekten 60 yaşında mı?
Güney Amerika ülkesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 'Kainat Güzeli' yarışmasında Arjantinli 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez, Miss Universe seçildi. Dünya genelinde büyük ses getiren bu olay sosyal medyada da çok konuşuldu. Yaşından dolayı sosyal medyada gündem olan Rodriguez, son günlerde internette en çok aran isim oldu. Peki, Alejandra Marisa Rodriguez kimdir? Alejandra Marisa Rodriguez nereli, nerede yaşıyor? Alejandra Marisa Rodriguez kaç yaşında? Alejandra Marisa Rodriguez mesleği nedir?
Geçtiğimiz yıl, Miss Universe organizatörleri yarışmaya katılacak kişiler için 18-28 yaş sınırı uygulamasını kaldırdı.
Miss Universe tarafından atılan bu adım, farklı yaş gruplarından kadınların güzellik yarışmalarında yer almasını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Artık 18 yaşından büyük tüm kadınlar, yaşlarına bakılmaksızın yarışmalara katılabilecek.