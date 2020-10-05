AjansHaber.com.tr Dünya Alçak saldırının görüntüleri yayınlandı

Alçak saldırının görüntüleri yayınlandı

Azerbaycan, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının görüntülerini yayınladı. Yapılan alçak saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı harekat hız kesmeden devam ediyor.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sivilleri hedef alan saldırıları sürüyor.

GÖRÜNTÜ YAYINLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a füzelerin Ermenistan topraklarından fırlatıldığını kanıtlayan bir görüntü yayımladı.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Bakanlık paylaştığı videoda "Birkaç gündür tüm cephe boyunca sıkışan düşman, sistematik olarak Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın yoğun nüfuslu bölgelerine ve sivil altyapıya füze saldırıları düzenliyor. Ermenistan'ın bu tür sorumsuz ve cezai eylemleri kasıtlı olarak Azerbaycan'ı misilleme tedbirleri almaya yöneltiyor" ifadelerine yer verdi.

YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.

 

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