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Albayrak'tan 'MADE IN TÜRKİYE' müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretiyoruz. Made In Türkiye" paylaşımında bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Beton beton diyenlere NOT: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor. ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ. "MADE IN TÜRKİYE" paylaşımında bulundu.

 

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