Albayrak'tan baş sağlığı mesajı

Bakan Albayrak, "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Abdi Bulut evli ve üç çocuk babasıydı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.