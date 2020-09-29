AjansHaber.com.tr Ekonomi "Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor"

Albayrak: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan ekonomi güven endekski verilerini değerlendirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Altın fiyatlarında son durum
Bakan Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başlıyor
Yeni Ekonomi Programı bu hafta açıklanacak
BDDK'den yeni karar
İşte 200 günde yapılan ekonomik destekler
Altın fiyatlarında son durum