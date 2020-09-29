Albayrak: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan ekonomi güven endekski verilerini değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." dedi.
Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020
Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz. pic.twitter.com/s62oIMlk3P
Yorumlar