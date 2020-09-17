Albayrak: Türk Reasürans A.Ş.'nin sonuna kadar arkasındayız!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik etti.
Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız!" ifadelerini kullandı.
Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 17, 2020
İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız! https://t.co/24yx5gcq8i
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