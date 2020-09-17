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Albayrak: Türk Reasürans A.Ş.'nin sonuna kadar arkasındayız!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik etti.

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