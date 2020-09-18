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Albayrak: Salgından en az etkilenecek 3. ülke TÜRKİYE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE" mesajını paylaştı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE

Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah

Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

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