Albayrak: Salgından en az etkilenecek 3. ülke TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE" mesajını paylaştı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE
Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah
Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.
OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE 🇹🇷— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 18, 2020
Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah😉
Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz👏 pic.twitter.com/eiudjhxCoY
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