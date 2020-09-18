Albayrak: Salgından en az etkilenecek 3. ülke TÜRKİYE

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE



Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah



Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE 🇹🇷

Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah😉



Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz👏 pic.twitter.com/eiudjhxCoY — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 18, 2020