Albayrak: Her 100 TL verginin 85 TL'si refaha
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her 100 TL verginin 85 TL'si refaha" ifadeleri kullandı.
Bakan Albayrak paylaşımda, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur." ifadelerini kullandı.
2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 27, 2020
FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur. pic.twitter.com/6SWR5wCrae
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