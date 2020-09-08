Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!

Bakan Albarak, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!