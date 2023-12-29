Albayrak çiftinden Galata Köprüsü'ndeki eyleme davet!

Berat Albayrak ve Esra Albayrak, zulme karşı dik duruşu tüm dünyaya göstermek için herkesi yeni yılın ilk gününde gerçekleştirilecek olan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe davet etti.

Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk gününde anlamlı eylem

Türkiye, 2024'ün ilk gününde büyük ve bir o kadar da anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Milli İrade Platformu'nun önderliğindeki STK'lar, vatan savunmasında şehadet şerbetini yudumlayan kahramanlarımız ve Filistin'e destek için bir yürüyüş düzenleyecek.

1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş yapılacak.