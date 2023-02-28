Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi başladı!

Alanyaspor, 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ersun Yanal ve karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı İtalyan teknik direktör Francesco Farioli için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tören düzenledi.

Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yollarını ayırdıkları Farioli ve ekibine Alanyaspor'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Farioli her zaman bizim gönlümüzde, kalbimizde olacak, her zaman burada bizim kardeşimiz gibidir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah ilk çalıştığı takımın maçına da gitme sözü verdik." diye konuştu.

Diğer taraftan teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bugün itibarıyla Alanyaspor'u Ersun Yanal ve ekibinin çalıştıracağını belirtti.

İki teknik adamın törende bir arada yer almasıyla güzel bir atmosferin oluştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Örnek olacak bir atmosfer. Ersun hocama da hayırlı ve uğurlu olsun. Hocam hoş geldin aramıza. İnşallah Alanyaspor'umuzda birlik ve beraberlik içerisinde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.