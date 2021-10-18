Alanya'da gol yağmuru! Karşılıklı atılan 9 gol!
Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-3 yendi.
Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında goller yağmur gibi geldi. Tam 9 golün atıldığı karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor evinde, Yukatel Kayserispor'u 6-3'lük skorla mağlup etti.
Bu galibiyetle puanını 17'e yükselten Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'la aynı puana ulaştı.
İşte 9 golün atıldığı maçın golleri ve maç kadrosu:
Goller: Dk. 9 Onur Bulut, Dk. 15 Gavranovic, Dk. 89 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 22 Hosseini (Kendi kalesine), Dk. 45 ve 79 Davidson, Dk. 55 Umut Güneş, Dk. 77 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy (Dk. 85 Novais), Umut Güneş (Dk. 88 Leroy Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 85 Oğuz Aydın), Davidson (Dk. 81 Candeias), Diedhiou (Dk. 81 Efkan Bekiroğlu)
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Yasir Subaşı, Carole (Dk. 61 Mane), Attamah (Dk. 61 Mustafa Pektemek), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Campanharo), Emrah Başsan (Dk. 85 Kemen), Thiam, Gavranovic (Dk. 88 İlhan Parlak)
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