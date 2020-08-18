Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, koronavirüse yakalandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"HASTANEDE KONTROL AMAÇLI İZOLE DURUMDAYIM"

"Değerli hemşehrilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Yücel, "Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun! Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.