Al Nassr'a bir yıldız oyuncu daha!

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek tüm dünyada büyük ses getiren Al Nassr, Portekizli yıldızın ardından bir fenomeni daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldızın gelecek sezondan itibaren Al Nassr forması giymesi bekleniyor.

İngiltere'den Daily Mail, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması giydiği dönemde Everton taraftarına yaptığı saldırıdan sonra aldığı iki maçlık cezasının bittiğini ve Suudi Arabistan'da ilk resmi maçına çıktığını okuyucularına aktardı.

Haberde "Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr formasıyla ilk maçı zaferle sonuçlandı, ancak yeni takımı Suudi Pro Ligi'nde 1-0 kazanırken Portekizli gol atamadı. Perşembe günü Suudi başkentinde bir gösteri maçında Lionel Messi'nin Paris St Germain'ine 5-4 mağlup olan Riyad All Stars takımında iki gol atan Ronaldo, dün oynanan maçta istediklerini yapamadı." denildi.

Al Nassr'da sıra Luka Modric'e geldi

Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyada ses getiren Al Nassr, bu kez Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Luka Modric, gelecek sezondan itibaren Al Nassr forması giyecek. Al Youm'da yer alan habere göre Luka Modric, Al Nassr'dan gelen teklifi kabul etti. Haberde "Cristiano Ronaldo ve Modric'in Al Nassr için oynama hayali birkaç ay içinde gerçekleşebilir." ifadelerine yer verildi.

Modric'e 100 milyon Euro

Suudi Arabistan'dan Okaz'ın haberine göre Al Nassr, Luka Modric'e 2.5 yıllık sözleşme teklif edecek. Al Nassr'ın 2.5 yıl için Modric'e 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı. Haberde Modric'in de Ronaldo ile yeniden forma giymek istediği iddia edildi. Modric, Al Nassr'dan gelen teklifi kabul etmesi durumunda tarihte en fazla kazanan Hırvat futbolcu olacak.