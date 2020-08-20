Al Khelaifi'den Şampiyonlar Ligi finali için dev prim

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan PSG'de büyük mutluluk yaşanıyor.

Gözünü kupaya diken Fransız ekibinde kulüp sahibi Nasser Al Khelaifi'den oyuncuları mutlu eden bir açıklama geldi.

OYUNCU BAŞINA 500 BİN EURO PRİM

Al Khelaifi, Devler Ligi'nin kazanılması halinde oyuncu başına 500 bin euro prim verileceğini açıkladı.

Fransız temsilcisi Devler Ligi'nde Galatasaray 'ın da olduğu gruptan lider çıkmış, ikinci turda Alman devi Borussia Dortmund, çeyrek finalde son dakika golleriyle İtalya'nın sürpriz takımı Atalanta ve yarı finalde de Leipzig'i eleyerek finale yükselmişti.

PSG, koronavirüs sebebiyle dudurulan Fransa Ligue 1'de de şampiyon ilan edilmişti.