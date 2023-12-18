Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanan Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırılırken çekilen tomografi sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da Özbek'in sağlık problemi nedeniyle ertelenmiş oldu.

Akut pankreatit nedir?

Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir.