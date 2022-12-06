Kırşehir'deki akü hırsızı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, merkez Toklumen ve Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köylerinde ekim ve kasım aylarında baz istasyonlarından çok sayıda akü çalınmasıyla ilgili teknik çalışma sonucu faili belirledi.

Şüpheli S.Ş, kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde ele geçirilen 20 akü, Türk Telekom AŞ yetkililerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ş, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.