Aksungur SİHA'dan yeni mühimmatla tam isabet
ANKA'nın bir üst modeli olarak geliştirilen insansız hava aracı Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'nın, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SİHA'ların yeni mühimmat test atışlarıyla güçlendiğini ifade etti. Kararlılıkla yollarına devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:
"AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK SAGE ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."
Tam isabet #AKSUNGUR! 💪🏻 🇹🇷— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) April 25, 2021
Ülkemizin savunma sanayiinin geldiği noktaya öncülük eden isimlerden sayın @IsmailDemirSSB nezdinde @SavunmaSanayii başkanlığımıza ve değerli katkılarından ötürü @SageTubitak'a teşekkür ederiz. https://t.co/loo8QDHPv9
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