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Aksungur SİHA'dan yeni mühimmatla tam isabet

ANKA'nın bir üst modeli olarak geliştirilen insansız hava aracı Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'nın, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SİHA'ların yeni mühimmat test atışlarıyla güçlendiğini ifade etti. Kararlılıkla yollarına devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK SAGE ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

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