Akşener'in yerel seçim çağrısına AK Parti'den yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Seçim sonucunu herkes net bir şekilde algılamışken, algılamayan tek kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, 'Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz' dedi. Neyi kast ettiğini CHP seçmeni bile anlamlandırabilmiş değil. Ağır bir yenilgi almıştır. Büyük iddialarla yedili masa kurmuştur. Bu masanın siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır. Ortaklarının her birinin tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye dönük olarak ağır eleştirileri vardır. Hatta masanın içinde yer alanların, masanın siyasi denklemine kadar her konuda değerlendirmeleri vardır. Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia ediyor. Buna karşılık Kılıçdaroğlu, CHP'nin hakkı olan milletvekilliği bu partilere dağıtmıştır. Normalde bir genel başkanın açıklamada bulunması gerekir. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu, açıklama yapamayacağı için sürekli konuyu kaybettiği seçimin meşruiyetine getiriyor.

Kılıçdaroğlu kendi partisinde tek adam rejimi kurdu

Burada tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Koltuğunu korumak uğruna, Türkiye demokrasisini zehirlemekten geri durmayacağını göstermiştir. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde yüksek baskılı tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı. CHP yönetimine niçin gizli ortaklıklara girdiğine yönelik hesap vermesi gerekirken, vermiyor.

Bu, Yassıada zihniyetidir. Seçim sonuçlarını tanımayarak yargı vesayetinin eliyle seçim sonuçlarını sabote ediyorlardı. Tabii ki demokrasimizi, sivil siyaseti savunacağız.

Akşener'in açıklamaları

Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde yoluna devam ettiğini, seçimlerde ve onun dışındaki siyasi alanın yönetilmesinde birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini, bunu bizim de son derece kıymetli bulduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum.

Seçim döneminde birlikte olduğunu söyleyenler, bugün ayrı hareket etmek istiyor. Özeleştiri yapmak yerine her parti, 'Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı' diyor. CHP seçmenine bu kadar haksızlık yapılıyor ama Sayın Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi CHP tabanındaki vatandaşlarımızı incitecek bu sözler karşısında sessiz kalıyor. Bir de diğer partiler seçime ayrı gireceklerini söylüyor. Gerçi önümüzdeki tabloya göre farklı hareket edebiliriz de diyorlar. Siyasetin adabına yakışmayan yaklaşımlardır bunlar.

Bunun ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır. Cumhur ittifakı birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmektedir."