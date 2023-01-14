Akşener'in seçim kampanyası başladı! Başbakanlık ve İmamoğlu detayı!

İYİ Parti, 2023 Genel Seçimleri kampanyasını açıkladı. Akşener’in lider olarak vurgulandığı kampanyada Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Liyakat ve Başbakan” vurgusu yapıldı.

Parti içi tartışmalar ve ardından kalp çarpıntısı nedeniyle bir gün hastanede kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2023 seçim kampanyasını başlattı. “Lider” temasıyla başlatılan kampanyada Meral Akşener’in, AK Parti iktidarıyla birlikte Türk devlet anlayışında yaratılan yozlaşmaya, tahribata ve Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmaya ilişkin, eleştirisi yer alıyor. Kampanya toplamda 7 değer seti ve Meral Akşener’in Başbakanlık hedefi üzerine bina edilmiş durumda. Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Liyakat ve Başbakan vurgusu yapılan kampanyada; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in; milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve İYİ Parti Liderliğine uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatının getirdiği devlet insanı anlayışına yer verildi.

Kampanya ile ilgili olarak İYİ Parti’den yapılan açıklama şöyle:

Millete Başbakan yakışır

‘Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır’ sloganlarıyla işlenen lider iletişim kampanyasında;

Meral Akşener’in ilgili değer setleriyle örülü siyasi hayatı neticesinde, Başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle birlikte devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajı verildi.

Türkiye genelinde billboardlara yansıyacak olan kampanyanın, ‘Devlete Adalet Yakışır’ sloganı iki versiyon üzerinden hazırlandı. Birinci versiyon Meral Akşener’in TBMM’de kadınlarla bir arada olduğu bir fotoğrafla, adaleti kadınlarla bir arada sağlama iddiası üzerinden yansıtılırken;

İBB Başkanı İmamoğlu ile Saraçhane anları

İkinci versiyonda ise sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in Saraçhane mitingindeki anlarından bir fotoğraf kullanıldı.

Billboardlar haricinde, kampanyanın dijital iletişimi ise; önümüzdeki günlerde Akşener’in resmî sosyal medya hesapları üzerinden, ilgili değer setlerini içeren video paylaşımlarıyla gerçekleşecek.