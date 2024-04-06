Akşener'in kongredeki ilk rakibi belli oldu!

Meral Akşener seçimli kongre toplayacaklarını ilan etti. Kongrenin tarihi 27 Nisan 2024 olarak belirlenirken, Akşener'in aday olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Akşener'in ilk rakibi belli oldu

İYİ Parti'de kongre tarihi beklenirken ilk aday da ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın adaylığını açıkladı.

Başkanlığa aday olduğunu duyuran Akalın, "İYİ Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir." diye konuştu. Akalın, "Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden 'Büyük Türk Milleti'nin partisidir." ifadelerini kullandı.