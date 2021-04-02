Akşener'e ekonomiden yakınan adamın lüks hayatı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Konya'da bir esnafla olan diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaşarak Başkan Erdoğan'a gönderme yapmış, yayınladığı videoda bir esnafın sitem ettiği sözlere yer vererek "Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver... " ifadelerini kullanmıştı.

"MAĞDUR ESNAF"IN GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu videoda yer alan esnafın gerçek kimliği ortaya çıktı.

Videoda adının Yüksel Temur olduğunu paylaşan esnaf, "esnaf aç, vallahi bıktım" sözleriyle sitem etmişti. Temur'un sosyal medya hesabından çıkan fotoğraflarda birden fazla lüks marka araca sahip olduğu görüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaştığı videoda "Ekonomi berbat" diyen ve lüks yaşamı ortaya çıkan Yüksel Temur 'İki devlet var' dedi



🔹Temur, "İki devlet var. Ben İstanbul'daki devlete tabiiyim." ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/kiKUR2MVTT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 2, 2021

"MERAL HANIM TİYATROLAR GÜNÜNÜZÜ KUTLARIM"

Temur'un araçlarla olan fotoğraflarını Twitter'dan paylaşan AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas, "Meral hanım her ne kadar 27 Mart'ta kutlanıyor ama biraz gecikmelide olsa Dünya Tiyatrolar Günününüzü kutlarım" ifadelerini kullandı.