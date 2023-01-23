Akşener'den Saraçhane isyanı: Bütünleşmeyi sağlayamadık

İYİ Parti Lideri Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararı sonrası yapılan Saraçhane mitingi hakkında dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Saraçhane mitinginde bütünleşmenin sağlanamadığına dikkat çeken Akşener şunları söyledi:

"Bütünleşmeyi sağlayamadık"

“Bu belediye başkanları elbette CHP'li başkanlar. Ancak Millet İttifakı'nın adayları oldular. Onların başarısızlığı bize yazar. Hem Mansur Bey'in tehdit altında olduğunu düşünüyorum hem İmamoğlu'na yapılan hepimize yapıldı. O yüzden o gün Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine ‘gidelim' dedim. Kalabalık güçtür. Tayyip Bey cezaevine giderken ben de oradaydım. Bütün DYP oradaydı. Herkesin işi vardı. Ben gittim. Ekrem Bey, ‘Bekler misiniz? Kısa bir konuşma yapar mısınız?’ dedi. Kabul ettim. Konuştuktan sonra otobüsten inmeyip Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinledim. Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık.”

"Birbirinden farklı altı kişi var"

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, 26 Ocak'ta 11. toplantısını gerçekleştirecek olan Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı üzerinde istişarelere başlayacağını belirtti. Akşener, "Birbirinden farklı altı kişi var. Farklılıklara saygı duyuyoruz. Neticede seçim Başkanlık sistemiyle yapılacak. Yani tek kişi seçimi olacak." dedi.